Страны Балтии могут демонтировать рельсы на границе с Россией и Беларусью 3 4.12.2025, 18:49

1,704

Вопрос обсудят министры трех стран.

Президенты стран Балтии встретились 4 декабря в Рижском замке, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, дальнейшие шаги по укреплению энергетической безопасности, текущие проблемы Европейского союза, а также поддержку Украины. Об этом сообщает lsm.lv.

Среди прочего лидеры стран Балтии обсудили возможность принятия совместного решения о демонтаже рельсов на границе с Россией и Беларуси.

«Если мы собираемся это сделать, то сделаем это вместе», – заявил президент Эстонии Алар Карис, говоря о возможности демонтажа железной дороги.

По его словам, этот вопрос передан министрам для дальнейшего обсуждения.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность сотрудничества между странами Балтии и Польшей в вопросе создания «Восточной оборонительной границы». Он предложил передать этот вопрос Европейской комиссии для рассмотрения.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, в свою очередь, отметил, что речь идет не только о железной дороге, но и о мерах по ограничению мобильности: «И здесь есть несколько элементов, не только этот».

Отметим, что после рекордного наплыва контрабандных воздушных шаров из Беларуси Литва не рассматривает немедленного закрытия границы, однако такой вариант остается на повестке.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com