Страны Балтии могут демонтировать рельсы на границе с Россией и Беларусью

  • 4.12.2025, 18:49
Вопрос обсудят министры трех стран.

Президенты стран Балтии встретились 4 декабря в Рижском замке, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности, дальнейшие шаги по укреплению энергетической безопасности, текущие проблемы Европейского союза, а также поддержку Украины. Об этом сообщает lsm.lv.

Среди прочего лидеры стран Балтии обсудили возможность принятия совместного решения о демонтаже рельсов на границе с Россией и Беларуси.

«Если мы собираемся это сделать, то сделаем это вместе», – заявил президент Эстонии Алар Карис, говоря о возможности демонтажа железной дороги.

По его словам, этот вопрос передан министрам для дальнейшего обсуждения.

В свою очередь президент Литвы Гитанас Науседа подчеркнул важность сотрудничества между странами Балтии и Польшей в вопросе создания «Восточной оборонительной границы». Он предложил передать этот вопрос Европейской комиссии для рассмотрения.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс, в свою очередь, отметил, что речь идет не только о железной дороге, но и о мерах по ограничению мобильности: «И здесь есть несколько элементов, не только этот».

Отметим, что после рекордного наплыва контрабандных воздушных шаров из Беларуси Литва не рассматривает немедленного закрытия границы, однако такой вариант остается на повестке.

