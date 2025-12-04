Польские пограничники изъяли контрабандные сигареты из Беларуси на $22 тысячи
- 4.12.2025, 17:51
Их переправляли с помощью метеозондов.
Сотрудники Подляской пограничной службы обнаружили три упаковки табачных изделий. Нелегальные сигареты были доставлены из Беларуси контрабандой с помощью метеозондов.
Сотрудники пограничной заставы в Кузнице обнаружили два пакета, обернутых черной фольгой, а также остатки метеозондов. В контрабанде находилось 3000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
В тот же день в гмине Барглув-Косьцельны сотрудники полиции обнаружили ещё один пакет с сигаретами, провезённый контрабандой в воздушном шаре. Внутри находилось более 1500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.
Общая стоимость изъятых контрабандных сигарет составляет почти 80 000 злотых (почти $22 тысячи).