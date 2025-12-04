Польские пограничники изъяли контрабандные сигареты из Беларуси на $22 тысячи 4.12.2025, 17:51

Их переправляли с помощью метеозондов.

Сотрудники Подляской пограничной службы обнаружили три упаковки табачных изделий. Нелегальные сигареты были доставлены из Беларуси контрабандой с помощью метеозондов.

Сотрудники пограничной заставы в Кузнице обнаружили два пакета, обернутых черной фольгой, а также остатки метеозондов. В контрабанде находилось 3000 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

В тот же день в гмине Барглув-Косьцельны сотрудники полиции обнаружили ещё один пакет с сигаретами, провезённый контрабандой в воздушном шаре. Внутри находилось более 1500 пачек сигарет с белорусскими акцизными марками.

Общая стоимость изъятых контрабандных сигарет составляет почти 80 000 злотых (почти $22 тысячи).

Фото: Straż Graniczna

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com