Лидеры Руанды и ДР Конго подписали мирное соглашение
- 4.12.2025, 23:56
В присутствии президента США.
Президенты Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение.
Президент США встретился с африканскими коллегами в Овальном кабинете за закрытыми дверями, а после состоялись трехсторонние переговоры, которые завершились церемонией подписания документа в Институте мира, недалеко от Белого дома.
«Мы урегулируем войну, которая продолжалась десятилетиями», — отметил Трамп.
Американский лидер заявил о новой эре сотрудничества и гармонии между государствами. При этом президентов африканских стран он назвал удивительными людьми.