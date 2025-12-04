закрыть
5 декабря 2025, пятница, 0:27
Лидеры Руанды и ДР Конго подписали мирное соглашение

  • 4.12.2025, 23:56
Лидеры Руанды и ДР Конго подписали мирное соглашение
Фото: Getty Images

В присутствии президента США.

Президенты Руанды и Демократической Республики Конго (ДРК) Поль Кагаме и Феликс Чисекеди в присутствии американского лидера Дональда Трампа подписали в Вашингтоне мирное соглашение.

Президент США встретился с африканскими коллегами в Овальном кабинете за закрытыми дверями, а после состоялись трехсторонние переговоры, которые завершились церемонией подписания документа в Институте мира, недалеко от Белого дома.

«Мы урегулируем войну, которая продолжалась десятилетиями», — отметил Трамп.

Американский лидер заявил о новой эре сотрудничества и гармонии между государствами. При этом президентов африканских стран он назвал удивительными людьми.

