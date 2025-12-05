закрыть
В Тунисе арестовали лидера оппозиционной коалиции

  5.12.2025, 1:34
Ахмед Шебби
Фото: Jihed Abidellaoui/Reuters

Его приговорили к 12 годам тюрьмы.

Тунисские власти арестовали основателя и лидера оппозиционной коалиции Фронт национального спасения (ФНС) Ахмеда Шебби. Об этом сообщила Республиканская партия, передает Tunis Afrique Presse.

Ранее политик был приговорен к 12 годам лишения свободы, его арестовали для исполнения решения суда.

Отмечается, что Ахмед Шебби в течение многих лет был одной из ключевых фигур оппозиционного движения в Тунисе. Он пытался объединить политические силы страны для того, чтобы сменить ее нынешний курс.

