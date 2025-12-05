закрыть
Политолог: Лукашенко опасается завершения войны

  • 5.12.2025, 14:34
  • 1,628
Политолог: Лукашенко опасается завершения войны

Ситуация в Беларуси может измениться.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что в ближайшие недели будут «хорошие новости» по вопросу российско-украинской войны.

— В администрации Трампа все оценивают суперлативо: там все прекрасно и уникально — так, как раньше никогда не было, потому что никогда быть не могло. Поэтому я думаю, что к подобным оценкам надо относиться достаточно скептически, — сказал украинский политолог Евгений Магда в комментарии «Филину».

— Надо помнить, что Джей Ди Вэнс и Марко Рубио получили в свое время своеобразный аванс от Дональда Трампа — они могут стать кандидатами в президенты в 2028 году. И это их с одной стороны вдохновляет, а с другой ограничивает в действиях.

Политолог считает, что американская сторона стремится завершить войну в Украине не исходя из гуманизма, а потому что хочет вернуться к business as usual с Россией.

— Кремль очень успешно нашел факторы воздействия на Трампа, нарисовал ему перспективы зарабатывания больших денег и поймал его на этом.

Из-за этого, к сожалению, США превратились из стратегического партнера Украины в посредника, который торгует украинскими интересами.

Действительно торгует. Сейчас мы видим, что США и Россия, в принципе, действуют в одном направлении.

В любом случае Украина не собирается капитулировать, и это должно быть максимально очевидно всем.

Политолог также считает, что Александр Лукашенко опасается завершения российско-украинской войны, хотя и не показывает виду.

— Для него завершение войны — это бóльшее внимание к нему со стороны Кремля и максимальное расшатывание ситуации в Беларуси. Если кто-то думает, что показательная лояльность Лукашенко Путину создает какие-то иллюзии в России, то глубоко ошибается.

Я понимаю, что Лукашенко хотел бы и поучаствовать в восстановлении Украины, и еще много чего хотел бы. Но чтобы такого хотеть, надо не быть политиком, который утверждает, что из Беларуси в Украину могут приехать только на тракторе, а потом предоставляет территорию своей страны как плацдарм для агрессии.

