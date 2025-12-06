Маньяка из Каунаса задержали 6.12.2025, 9:26

4,410

Его ловил весь литовский город.

Около полуночи жители литовского Каунаса поделились информацией о задержании подозреваемого в совершении двойного убийства Бенаса Микутавичюса. Его ловил весь город.

Люди в приложении Zello создали канал под названием «Raskime žudiką» (Найдем убийцу). Такой призыв заинтересовал каунасских жителей, сообщает Delfi.lt.

Около 24:00 по местному времени жители Каунаса сообщили о задержании подозреваемого на ул. Калнечу. Полиция проинформировала Delfi, что это правда. Сообщается, что в 23.50 подозреваемый был задержан.

В мобильном приложении Zello каунасские жители рассказали, как удалось задержать Микутавичюса. «Все стали кричать, что нашли, что видят его на АЗС Viadа, около ресторана. Все быстро туда поехали, побежали. И точно, это был он. Не знаю, насколько это правда, но говорят, что сначала какая-то девушка на машине сбила его, потом на него наскочили парни и дали по голове», — рассказали люди.

В рюкзаке у Микутавичюса был большой нож. В приложении также делятся информацией о том, что весь день группы людей патрулировали в районе и искали подозреваемого.

«Квартиры, общаги, заброшенные парки и здания. Когда заметили подозреваемого, он бросился бежать, перепрыгнул через забор, женщины поймали и уложили, вызвали полицию», — пишут в группе.

На месте происшествия один участник поисков рассказал Delfi подробности. «Все делились, где находятся, и какая-то женщина сказала, что в этом парке, на ул. Калнечу, заметила подозрительного человека в красной куртке.

Она увеличила темп, мужчина бросился бежать. Мы тоже туда поехали <…>; он уже лежал на земле. Сказали, что у него нашли телескопическую дубинку и нож. Один из участников задержания «получил» струю газа», — рассказал молодой человек.

В Facebook делятся видео с задержанием подозреваемого. На пресс-конференции ночью полиция подтвердила, что подозреваемого помогли задержать жители. «С помощью жителей подозреваемый был задержан, сейчас он под арестом», — сказали полицейские. «Полиция работала на той же улице, в том же районе. Просто людей было больше, им больше повезло», — признали стражи порядка.

Микутавичюс не сопротивлялся, но пытался бежать. Ходили слухи, что подозреваемый откусил себе язык во время задержания, однако полиция не могла подтвердить эту информацию, только сказала, что его осматривали врачи.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com