Литву потрясло жестокое убийство двух девушек в Каунасе 6.12.2025, 4:13

Маньяка до сих пор не нашли.

Литовский Каунас потрясли два убийства девушек — жертвам всего 22 и 24 года. Подозреваемый — 29-летний Бенас Микутавичюс. 5 декабря полиция сообщила, что оба преступления, скорее всего, совершил один и тот же человек. Подозреваемый пока не задержан и может представлять опасность для окружающих. По словам криминолога Гинтаутаса Сакалаускаса, хотя важно сохранять бдительность, не стоит чрезмерно поддаваться эмоциям — вероятность встретить подозреваемого в убийстве в своем дворе или на улице крайне мала, передает LRT.

Подозреваемый Бенас Микутавичюс

Фото Т. Билюнас / BNS, социальные сети

Доцент юридического факультета Вильнюсского университета, криминолог Гинтаутас Сакалаускас рассказал, что хотя в последние годы число убийств в Литве значительно снизилось, двойное убийство девушек в Каунасе, в котором подозревается 29-летний Микутавичюс, — случай исключительный.

«У нас сейчас примерно в 6−7 раз меньше убийств, чем было 20 лет назад, но чтобы произошло сразу два настолько жестоких убийства подряд — это, конечно, не типично даже для и без того нетипичных преступлений», — говорит он.

Криминолог подчеркивает: шанс встретить подозреваемого на улице крайне невелик. Он подчеркивает необходимость сохранять бдительность, но избегать паники.

«Люди слышат и видят эти новости, и им кажется, что убийца где-то рядом, стоит у дверей или в их дворе. Прежде всего нужно понимать: эмоции не должны разгораться еще сильнее. Вероятность, что кто-то из слушателей или зрителей встретит его, очень мала. От телефонных мошенников шанс пострадать гораздо выше», — говорит Сакалаускас.

После появления информации о том, что первая жертва состояла с подозреваемым в родственных связях, а у второй он, возможно, пытался снять жилье, криминолог подчеркивает: людям, сдающим квартиры, реальная угроза, скорее всего, не грозит.

«Нужно, конечно, быть осторожными, но надо понимать: людей, сдающих или планирующих сдавать жилье, — десятки тысяч. Очевидно, что в их дверь он, скорее всего, не постучит», — отмечает он.

Мотивы, по словам эксперта, пока совершенно неясны — многое зависит от «нейробиологической конструкции» человека: мог быть конфликт, вспышка аффекта или давние травмы.

Гинтаутас Сакалаускас

Фото: Д. Умбрасас / LRT

«Пока трудно сказать, планировались ли эти убийства или были спонтанными. Убить человека не так просто, и большинство людей с нормальной нейробиологической структурой на такое просто не способны. Это могут быть старые травмы, пережитые в детстве, или что-то, что произошло именно сейчас», — рассуждает Сакалаускас.

Период между убийствами — всего несколько часов. На вопрос, можно ли из этого сделать выводы, эксперт отвечает, что «криминальная энергия» подозреваемого явно была повышена, но причины неизвестны.

«Очевидно, что агрессия усилилась, что у него есть какие-то внутренние мотивы, он, вероятно, с кем-то или чем-то внутри себя борется, что-то пытается доказать, с чем-то не справляется. Как и сказала полиция — человек, безусловно, опасен», — подчеркивает криминолог.

Предсказать степень опасности, которую подозреваемый представляет для окружающих, тоже сложно.

«Подобные состояния могут появляться и исчезать очень быстро. Можно только выдвигать предположения: человек может направить агрессию и на себя, может исчезнуть, может предпринять любые действия — и в таком состоянии их чрезвычайно трудно прогнозировать», — говорит Сакалаускас.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com