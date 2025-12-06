Литву потрясло жестокое убийство двух девушек в Каунасе
- 6.12.2025, 4:13
Маньяка до сих пор не нашли.
Литовский Каунас потрясли два убийства девушек — жертвам всего 22 и 24 года. Подозреваемый — 29-летний Бенас Микутавичюс. 5 декабря полиция сообщила, что оба преступления, скорее всего, совершил один и тот же человек. Подозреваемый пока не задержан и может представлять опасность для окружающих. По словам криминолога Гинтаутаса Сакалаускаса, хотя важно сохранять бдительность, не стоит чрезмерно поддаваться эмоциям — вероятность встретить подозреваемого в убийстве в своем дворе или на улице крайне мала, передает LRT.
Доцент юридического факультета Вильнюсского университета, криминолог Гинтаутас Сакалаускас рассказал, что хотя в последние годы число убийств в Литве значительно снизилось, двойное убийство девушек в Каунасе, в котором подозревается 29-летний Микутавичюс, — случай исключительный.
«У нас сейчас примерно в 6−7 раз меньше убийств, чем было 20 лет назад, но чтобы произошло сразу два настолько жестоких убийства подряд — это, конечно, не типично даже для и без того нетипичных преступлений», — говорит он.
Криминолог подчеркивает: шанс встретить подозреваемого на улице крайне невелик. Он подчеркивает необходимость сохранять бдительность, но избегать паники.
«Люди слышат и видят эти новости, и им кажется, что убийца где-то рядом, стоит у дверей или в их дворе. Прежде всего нужно понимать: эмоции не должны разгораться еще сильнее. Вероятность, что кто-то из слушателей или зрителей встретит его, очень мала. От телефонных мошенников шанс пострадать гораздо выше», — говорит Сакалаускас.
После появления информации о том, что первая жертва состояла с подозреваемым в родственных связях, а у второй он, возможно, пытался снять жилье, криминолог подчеркивает: людям, сдающим квартиры, реальная угроза, скорее всего, не грозит.
«Нужно, конечно, быть осторожными, но надо понимать: людей, сдающих или планирующих сдавать жилье, — десятки тысяч. Очевидно, что в их дверь он, скорее всего, не постучит», — отмечает он.
Мотивы, по словам эксперта, пока совершенно неясны — многое зависит от «нейробиологической конструкции» человека: мог быть конфликт, вспышка аффекта или давние травмы.
«Пока трудно сказать, планировались ли эти убийства или были спонтанными. Убить человека не так просто, и большинство людей с нормальной нейробиологической структурой на такое просто не способны. Это могут быть старые травмы, пережитые в детстве, или что-то, что произошло именно сейчас», — рассуждает Сакалаускас.
Период между убийствами — всего несколько часов. На вопрос, можно ли из этого сделать выводы, эксперт отвечает, что «криминальная энергия» подозреваемого явно была повышена, но причины неизвестны.
«Очевидно, что агрессия усилилась, что у него есть какие-то внутренние мотивы, он, вероятно, с кем-то или чем-то внутри себя борется, что-то пытается доказать, с чем-то не справляется. Как и сказала полиция — человек, безусловно, опасен», — подчеркивает криминолог.
Предсказать степень опасности, которую подозреваемый представляет для окружающих, тоже сложно.
«Подобные состояния могут появляться и исчезать очень быстро. Можно только выдвигать предположения: человек может направить агрессию и на себя, может исчезнуть, может предпринять любые действия — и в таком состоянии их чрезвычайно трудно прогнозировать», — говорит Сакалаускас.