Forbes: Спутники могут «затмить» космические телескопы к 2035 году 1 7.12.2025, 16:48

Вокруг Земли находится до 15 тысяч спутников.

Стремительный рост числа интернет-спутников на низкой околоземной орбите угрожает работе крупнейших космических телескопов, включая «Хаббл». По оценке ученых, уже к 2035 году до 96% снимков ряда орбитальных обсерваторий могут быть испорчены отраженным от спутников солнечным светом, пишет журнал Forbes (перевод — сайт Charter97.org).

Если в 2019 году вокруг Земли находилось около 2 тысяч активных спутников, то сейчас их число выросло до 15 тысяч. При этом это менее 3% от общего количества аппаратов, планируемых к запуску в ближайшие десять лет. Главным источником проблемы исследователи называют группировку Starlink компании SpaceX — на орбите уже более 9 тысяч таких спутников.

Команда под руководством ученого NASA Алехандро Борлаффа смоделировала влияние спутников на четыре космические миссии: «Хаббл», будущий телескоп SPHEREx, европейскую миссию ARRAKIHS и китайский Xuntian. По расчетам, следы от спутников будут появляться почти в 40% снимков «Хаббла» и до 96% изображений остальных телескопов.

Ученые призывают к международной координации между космическими агентствами и операторами спутников. Среди предлагаемых мер — размещение коммерческих аппаратов на более низких орбитах, чтобы они реже пересекали поле зрения научных телескопов.

За последние 20 лет следы спутников появились на 2,7% снимков «Хаббла». Теперь проблема может принять масштабный характер.

