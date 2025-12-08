The Spectator: В отношениях России и Индии нет никакого равноправия 8.12.2025, 6:30

Индия не делает ставку на Россию, а лишь демонстрирует жесткий прагматизм.

Визит Путина в Индию и его встреча с премьер-министром Нарендрой Моди носили во многом символический характер, считают аналитики. Для Москвы этот саммит стал прежде всего демонстрацией того, что Россия якобы сохраняет статус великой державы, несмотря на западные санкции. Однако за внешними знаками «стратегического партнерства» скрываются прагматичные и все более неравные отношения, пишет The Spectator (перевод — сайт Charter97.org).

Индия за последние годы стала пятой экономикой мира и продолжает стремительно расти, тогда как Россия постепенно теряет позиции в глобальном рейтинге. По мнению экспертов, сотрудничество сегодня строится на жестком расчете: Россия нуждается в рынках сбыта нефти, оружия и международной легитимности, тогда как Индия стремится к дешевым энергоресурсам и сохранению стратегической автономии.

На совместной пресс-конференции Моди заявил, что «Индия находится на стороне мира» в контексте конфликта на Украине, однако Нью-Дели по-прежнему избегает прямой критики Москвы и не присоединяется к санкциям. При этом оборонные связи между странами постепенно ослабевают: доля России в индийских закупках вооружений снизилась до чуть более трети — Индия все активнее сотрудничает с США, Францией и Израилем, а также развивает собственный ВПК.

Объявленное во время визита соглашение о передаче Индии российской атомной подлодки, как выяснилось, основано на контракте 2019 года, который был представлен как новое достижение.

Эксперты отмечают, что Индия не делает «поворота» в сторону России, а лишь демонстрирует жесткий прагматизм, сочетая закупки дешевой нефти с углублением связей с Западом и союзниками в Азии. В долгосрочной перспективе, считают аналитики, стратегические интересы Нью-Дели все больше сближаются с демократическими и рыночными странами, а не с Россией.

