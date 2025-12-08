Сирийцы в ФРГ устроили гуляния к годовщине свержения Асада 8.12.2025, 10:40

Фото: Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMA/picture alliance

Акции прошли в нескольких городах.

Тысячи сирийцев в ряде городов Германии устроили праздничные акции в воскресенье, 7 декабря, — накануне годовщины свержения повстанцами в Сирии диктаторского режима экс-правителя страны Башара Асада.

Как сообщает общественно-правовая медиакомпания WDR со ссылкой на полицию Эссена, в этом городе, расположенном в федеральной земле Северный Рейн — Вестфалия, в празднованиях приняли участие около 10 000 сирийцев. С полудня они начали собираться в районе центрального вокзала. Люди размахивали сирийскими флагами, прибывшие на автомобилях сигналили.

Во второй половине дня из-за массового скопления людей на проезжей части в центре города движение автотранспорта оказалось временно нарушено. Полиция оцепила район проведения акции. В целом, однако, мероприятие прошло мирно, хотя полиция и зафиксировала несколько случаев поджога пиротехники и «демонстрации запрещенного флага».

В Берлине, как передает общественно-правовая медиакомпания rbb, в уличных гуляниях приняли участие около 3000 человек, хотя, по данным полиции, заявлены были лишь 300. Они устроили шествие от площади Александерплац к Бранденбургским воротам. Акция прошла мирно, говорится в сообщении.

В городе Галле в федеральной земле Саксония-Анхальт к празднованию годовщины свержения режима Башара Асада присоединились сотни сирийцев, пишет онлайн-издание Du bist Halle.

По словам участников и организаторов акций в каждом из этих городов, многие сирийцы, бежавшие во время гражданской войны у себя на родине в Германию, будут готовы вернуться туда, как только условия для жизни там улучшатся.

По данным центрального регистра иностранцев, которые приводит онлайн-издание Nordkurier, на конец сентября 2025 года в Германии находилось около 948 000 граждан Сирии. Это — на три процента меньше, чем в конце 2024 года. Как отмечает издание, причин, по которым число зарегистрированных в ФРГ сирийцев сократилось, может быть несколько. «Часть получила немецкое гражданство. В 2023 и 2024 годах гражданство Германии получили 75 500 и 83 200 сирийцев соответственно. Таким образом, сирийцы составляют самую многочисленную группу иностранцев, получивших немецкое гражданство», - говорится в публикации.

Что касается возвращения на родину, то, по данным Федерального статистического ведомства, с января по сентябрь текущего года 21 800 сирийцев покинули Германию. В какие страны они переехали, в статистике, однако, не указано.

