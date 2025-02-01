Минчанин предложил купить чизбургер из McDonald's, замороженный в 2022 году 5 1.02.2025, 15:45

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За сколько?

Минчанин разместил на площадке Kufar весьма нестандартное объявление: предложил купить чизбургер из McDonald’s, который, как утверждает владелец товара, заморозили в марте 2022 года. Видео с таким предложением опубликовали в TikTok, где комментаторы стали торговаться. Внимание на ролик обратил Telegraf.news.

Объявление разместили 26 января. По опубликованному фото определить состояние продукта невозможно: он в бумажной обертке производителя. А просили за чизбургер 50 рублей. Если верить указанному сроку, то продукту уже почти три года.

Для сравнения: сейчас в белорусской сети Mak.by обычный свежий чизбургер стоит 3,9 рубля, то есть почти в 13 раз меньше.

Вскоре объявление на Kufar удалили. Возможно, нашелся покупатель, предполагает Telegraf.news.

«Торг уместен?» — поинтересовался один комментатор.

«Эксклюзив из Макдональдса», — отметила другая.

«Кufar уже полностью стал площадкой для интересных людей», — поделилась наблюдением еще одна пользовательница TikTok.

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