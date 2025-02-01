Белорусы в Варшаве почтили память восстания Калиновскго 1.02.2025, 20:39

1 февраля 1863 года началось восстание против Российской империи.

1 февраля у ворот Варшавской цитадели состоялось мероприятие, посвященное памяти восстания 1863-64 годов.

В этот день в 1863 году в Беларуси и Литве началось восстание против Российской империи под руководством Кастуся Калиновского, был поддержан Варшавский манифест, создано Временное правительство Литвы и Беларуси.

Поминальные мероприятия начались с общей молитвы на месте гибели последнего лидера восстания Ромуальда Траугутта и его соратников 5 августа 1864 года.

На митинге выступили: представитель движения «Вольная Беларусь», депутат Минского городского Совета от БНФ «Адраджэнне» в 1990-96 годах Галина Позняк; лидер движения солидарность «Разам» Вячеслав Сивчик; cоратница Витольда Ашурка Ольга Быковская; историк Евгений Дудкин; cопредседатель движения солидарности «Разам» Елена Толстая; представитель Союза поляков Беларуси Ирена Бернацкая; представитель Лиги свободных наций Ибрагим Яганов.

К мемориалу были возложены две корзины цветов в цветах польского и белорусского флагов, зажжены свечи.

Организатором акции выступило Движение солидарности «Вместе» совместно с представителями Союза поляков В Беларуси.

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