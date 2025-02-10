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Британская разведка назвала причину, по которой Москва теряет военные базы в Сирии

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  • 10.02.2025, 14:19
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Британская разведка назвала причину, по которой Москва теряет военные базы в Сирии

Есть ряд факторов.

Кремль пытается навязать себя в качестве партнера для нового руководства Сирии. Однако Москва прячет Башара Асада, что препятствует переговорам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, российские суда SPARTA II и SPARTA, 28 и 29 января 2025 года покинули Тартус, стратегически важную военно-морскую базу России в Сирии. Два грузовых судна, скорее всего, возвращают эвакуированное оборудование и персонал в альтернативные места базирования вдали от Средиземного моря в сопровождении четырех кораблей ВМС Российской Федерации.

По данным британской разведки, переговоры между представителями российского правительства и правящей администрацией Сирии, Хайят Тахрир аш-Шам (ХТШ), относительно будущего российских баз, почти наверняка продолжаются. Россия продолжает активно взаимодействовать с ХТШ для развития связей и продвижения себя в качестве выгодного партнера.

«Однако Россия находится в более слабой позиции на переговорах из-за различных факторов, включая враждебность сирийского руководства к бывшему сирийскому диктатору Башару Асаду, в настоящее время укрываемому Россией», - говорится в сообщении.

В то время как война с Украиной остается главной заботой России, сохранение присутствия в Восточном Средиземноморье почти наверняка остается стратегическим приоритетом для России, позволяя ей проецировать военную мощь в регионе и поддерживать свои операции в Африке.

«Озабоченность России конфликтом в Украине, вероятно, снизил ее ситуационную осведомленность в Сирии, что повлияло на ее способность удерживать режим Асада у власти, тем самым подрывая стратегические интересы России на Ближнем Востоке, в Средиземноморье и Африке», - отмечают в Минобороны Британии.

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