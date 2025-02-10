Трамп поручил уволить «левых идеологов» из военных академий США 25 10.02.2025, 19:26

3,142

Он также заверил, что у США будет «самая сильная армия в истории».

Президент США Дональд Трамп распорядился немедленно уволить членов наблюдательных советов американских военных академий. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

По мнению Трампа, американские военные академии за последние четыре года оказались под влиянием «левых идеологов».

«Я распорядился об их немедленном увольнении из наблюдательных советов армейской, военно-воздушной, военно-морской академий и Академии береговой охраны», — сообщил президент.

Он также заверил, что у Соединенных Штатов будет «самая сильная армия в истории» и это начнется с назначения новых людей в наблюдательные советы академий.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com