Туск объявил о крупных инвестициях в безопасность Польши
- 11.02.2025, 5:32
На 155 млрд евро.
Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о рекордных инвестициях на общую сумму в 155 млрд евро, большая часть которых пойдет на обеспечение безопасности страны. Соответствующее заявление Туск сделал в понедельник, 10 февраля, на Варшавской фондовой бирже.
Туск уточнил, что также хочет привлечь иностранных инвесторов. По его словам, он находится на этапе «продвинутых» переговоров с крупнейшими американскими технологическими компаниями — Google, Amazon, IBM и Microsoft.
«В ближайшие дни я приму глав Microsoft и Google в качестве своих гостей в Польше, и мы завершим работу над их инвестиционными планами», - подчеркнул он.
Цель — обойти западных партнеров по ЕС, «которые до недавнего времени иногда смотрели на нас немного свысока в экономическом плане», добавил Туск.