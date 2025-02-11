Туск объявил о крупных инвестициях в безопасность Польши 11.02.2025, 5:32

Дональд Туск

На 155 млрд евро.

Премьер-министр Польши Дональд Туск объявил о рекордных инвестициях на общую сумму в 155 млрд евро, большая часть которых пойдет на обеспечение безопасности страны. Соответствующее заявление Туск сделал в понедельник, 10 февраля, на Варшавской фондовой бирже.

Туск уточнил, что также хочет привлечь иностранных инвесторов. По его словам, он находится на этапе «продвинутых» переговоров с крупнейшими американскими технологическими компаниями — Google, Amazon, IBM и Microsoft.

«В ближайшие дни я приму глав Microsoft и Google в качестве своих гостей в Польше, и мы завершим работу над их инвестиционными планами», - подчеркнул он.

Цель — обойти западных партнеров по ЕС, «которые до недавнего времени иногда смотрели на нас немного свысока в экономическом плане», добавил Туск.

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