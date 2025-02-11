Беспилотники поразили российским военные аэродромы Миллерово и Энгельс 2 11.02.2025, 8:19

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иллюстративное фото

После массированных ударов прогремела серия взрывов.

Ночью 11 февраля украинские беспилотники атаковали российский аэродром Миллерово, который служит базой для фронтовой авиации, выполняющей задачи по поддержке российской пехоты. Россияне писали о звуках взрывов, а также о том, что там активно работала противовоздушная оборона по БпЛА, которых было не менее 20. Вскоре также стало известно об атаке российского Энгельса. «Фокус» собрал информацию относительно атаки.

Также взрывы были слышны в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Андрющенко Time».

«Ростовская область. Более 20 наших БПЛА зафиксировано над Миллерово и Чертковским районом», — говорится в сообщении.

Петр Андрющенко также сообщил о том, что, вероятно, в результате атаки не обошлось без «пропущенных» и «атакующих обломков». Они попали на сам военный аэродром, который очевидно и был целью украинских беспилотников этой ночью.

Этой ночью россияне также слышали взрывы в районе Энгельса. Это авиабаза Воздушно-космических сил России, основная локация размещения бомбардировщиков и место базирования стратегических самолетов Ту-160.

В сети сообщили о массированной атаке на аэродром «Энгельс-2» (таково его официальное название). Там активно работает ПВО и слышны звуки взрывов. Также сообщили, что россияне подняли с аэродрома несколько истребителей.

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