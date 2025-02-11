Беспилотники поразили российским военные аэродромы Миллерово и Энгельс

Беспилотники поразили российским военные аэродромы Миллерово и Энгельс2
- 11.02.2025, 8:19
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После массированных ударов прогремела серия взрывов.
Ночью 11 февраля украинские беспилотники атаковали российский аэродром Миллерово, который служит базой для фронтовой авиации, выполняющей задачи по поддержке российской пехоты. Россияне писали о звуках взрывов, а также о том, что там активно работала противовоздушная оборона по БпЛА, которых было не менее 20. Вскоре также стало известно об атаке российского Энгельса. «Фокус» собрал информацию относительно атаки.
Также взрывы были слышны в Чертковском районе Ростовской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Андрющенко Time».
«Ростовская область. Более 20 наших БПЛА зафиксировано над Миллерово и Чертковским районом», — говорится в сообщении.
Петр Андрющенко также сообщил о том, что, вероятно, в результате атаки не обошлось без «пропущенных» и «атакующих обломков». Они попали на сам военный аэродром, который очевидно и был целью украинских беспилотников этой ночью.
Этой ночью россияне также слышали взрывы в районе Энгельса. Это авиабаза Воздушно-космических сил России, основная локация размещения бомбардировщиков и место базирования стратегических самолетов Ту-160.
В сети сообщили о массированной атаке на аэродром «Энгельс-2» (таково его официальное название). Там активно работает ПВО и слышны звуки взрывов. Также сообщили, что россияне подняли с аэродрома несколько истребителей.