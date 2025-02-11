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Якутский министр подорвался на войне против Украины

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  • 11.02.2025, 12:20
  • 7,818
Якутский министр подорвался на войне против Украины
Петр Шамаев

Топ-чиновник наступил на мину.

Якутский министр по делам молодежи и социальных коммуникаций Петр Шамаев взорвался на мине во время войны против Украины. В результате оккупант потерял часть ноги, пишет «Обозреватель».

Об этом он рассказал в Telegram, передают РосСМИ. По словам оккупанта, 1 февраля он отправился на разведку в условиях тумана.

Полагая, что хорошо знает местность, Шамаев шел первым и взорвался на противопехотной мине. После взрыва другой захватчик с позывным «Момон» пронес того «больше четырех километров».

Далее ему было проведено несколько операций в Белгороде и Москве. Во время последней процедуры врачи еще больше укоротили ему ногу.

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