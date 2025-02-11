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Трамп отменил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам

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  • 11.02.2025, 14:01
Трамп отменил закон, запрещающий давать взятки иностранным чиновникам
Дональд Трамп

«Больше бизнеса для Америки».

Дональд Трамп подписал указ, обязующий Министерство юстиции больше не применять действующий уже почти полвека Закон о противодействии коррупции за рубежом (FCPA).

Президент США обосновал это тем, что, опасаясь давать взятки, американский бизнес оказывается в неравном положении и проигрывает конкурентам в других странах. Между тем, за нарушение этого закона (в том числе в России) компании, причем далеко не только американские, выплачивали в казну США миллиарды долларов.

«Это будет означать гораздо больше бизнеса для Америки, – объяснил свое решение Трамп. – На бумаге это звучит хорошо, но на практике это катастрофа. Это означает, что если американец едет в другую страну и начинает там вести бизнес легально, законно или иным образом, то это почти гарантирует расследование, обвинение, и никто из-за этого не хочет вести бизнес с американцами». Национальная безопасность страны зависит от получения Соединенными Штатами и ее компаниями «стратегических коммерческих преимуществ по всему миру», пояснил официальный представитель Белого дома, которого цитирует Financial Times: «Президент Трамп останавливает чрезмерное, непредсказуемое применение FCPA, которое снижает конкурентоспособность американских компаний».

Также в 2010 г. американский производитель систем безопасности и банкоматов Diebold, попавший под расследование о нарушении FCPA, уволил пятерых топ-менеджеров своего российского офиса, уличенных в коррупции. А в 2019 г. Deutsche Bank согласился выплатить $16 млн за то, что брал к себе на работу родственников влиятельных чиновников и руководителей госкомпаний в России и Китае. Это делалось без должной проверки кандидатов, в обмен банк получал заказы от госструктур. Один из таких «сотрудников», сын топ-менеджера госкомпании, был переведен из Москвы в лондонский офис Deutsche Bank. Через некоторое время его предложили уволить, так как он не приходил на работу, обманывал на экзамене и был охарактеризован как «обуза».

Siemens в 2008 г. заключила мировое соглашение с властями США, согласившись выплатить $800 млн, чтобы урегулировать обвинения в подкупе чиновников в России и многих других странах. На тот момент это была крупнейшая выплата по мировому соглашению по делу о нарушении FCPA; она также осталась крупнейшей в делах, где фигурировала Россия. Как следовало из судебных документов, Siemens давала взятки и применяла другие незаконные методы для получения заказов на систему управления движением на Третьем транспортном кольце в Москве, поставки телекоммуникационного и медицинского оборудования. Сама компания оценивала, что незаконные платежи использовались в 80% бизнеса ее медицинского подразделения в России.

В 2010 г. Daimler признала, что давала взятки в 22 странах, чтобы госструктуры приобретали Mercedes в качестве служебных машин. По данным Министерства юстиции США, откаты от Daimler как минимум на 5 млн евро получили сотрудники гаража особого назначения ФСО, МВД, Минобороны, мэрии Москвы, Уфы и Нового Уренгоя. По мировому соглашению Daimler заплатила в США $185 млн.

Также в 2010 г. американский производитель систем безопасности и банкоматов Diebold, попавший под расследование о нарушении FCPA, уволил пятерых топ-менеджеров своего российского офиса, уличенных в коррупции. А в 2019 г. Deutsche Bank согласился выплатить $16 млн за то, что брал к себе на работу родственников влиятельных чиновников в России и Китае, чтобы получать госзаказы.

В 2016 г. был присужден самый большой в мировой истории штраф за коррупцию. Бразильская Odebrecht, крупнейшая строительная компания в Латинской Америке и ведущий строительный подрядчик государственной нефтяной компании Petrobras, согласилась заплатить $2,6 млрд властям Бразилии, Швейцарии и США (последние получили $93 млн). В прошлом году Минюст получил $127 млн от сырьевого трейдера Trafigura по делу о взятках той же Petrobras (сотрудников госкомпаний FCPA приравнивает к чиновникам).

По данным на конец 2024 г., Минюст вел 31 расследование, связанное с нарушением FCPA. Решение Трампа вызвало критику со стороны экспертов по борьбе с коррупцией; по их мнению, прекращение исполнения закона навредит американским компаниям, работающим за рубежом. Ричард Нефью, бывший координатор по борьбе с коррупцией в Госдепартаменте США, написал в Х:

«Большинство [американских] компаний ценят тот факт, что FCPA позволяет им твердо отказывать в даче взяток, поскольку большинство компаний частного сектора рассматривают взяточничество – и вполне обоснованно – как непроизводительные расходы».

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