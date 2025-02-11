Ученые: Алкоголь уменьшает объем «серого вещества» 3 11.02.2025, 18:19

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Крепкие напитки «съедают» мозг.

Новое исследование, результаты которого опубликованы в журнале Psychiatry Research: Neuroimaging, показало, что у мужчин, восстанавливающихся после алкогольной зависимости, наблюдается уменьшение объема мозговой ткани в областях, связанных с мышлением и эмоциями, по сравнению со здоровыми людьми. Эти изменения связаны с ухудшением памяти и настроения, что может влиять на тяжесть алкогольной зависимости, сообщает RTVI.

Алкогольное расстройство — это хроническое заболевание, которое оказывает разрушительное воздействие как на физическое, так и на психосоциальное состояние человека, говорится в исследовании. По словам Изабель Кристины Сеспедес, доцента Федерального университета Сан-Паулу, «страдания людей с алкогольной зависимостью и их семей, а также низкий успех в лечении этого заболевания мотивируют нас изучать его глубинные причины».

Исследование было сосредоточено на изучении связи между изменениями объема мозга, когнитивными нарушениями и эмоциональными расстройствами у пациентов с алкогольной зависимостью. Ученые предположили, что структурные изменения в мозге могут объяснять, почему у некоторых людей развиваются более тяжелые формы зависимости. Для проверки этой гипотезы были отобраны две группы мужчин: 50 человек, проходивших лечение от алкогольной зависимости, и 50 здоровых участников без признаков зависимости. Участники первой группы воздерживались от употребления алкоголя в течение 10-15 дней и получили диагноз алкогольной зависимости от психиатра.

Все участники прошли магнитно-резонансную томографию (МРТ) с высоким разрешением на аппарате 3-Tesla, что позволило исследователям детально измерить объем серого вещества в различных областях мозга. Серое вещество играет ключевую роль в обработке информации, контроле эмоций и поведении. Кроме того, участники выполнили тесты на когнитивные способности и заполнили анкеты, оценивающие уровень тревожности и депрессии.

Результаты показали, что у пациентов с алкогольной зависимостью объем серого вещества был значительно меньше в нескольких ключевых областях мозга, включая лобную долю и лимбическую систему. Лобная доля отвечает за планирование, самоконтроль и принятие решений, а лимбическая система регулирует эмоции и долговременную память. Например, у пациентов наблюдалось уменьшение объема в орбитофронтальной коре и вентромедиальной префронтальной коре, которые участвуют в оценке вознаграждения и наказания, а также в регуляции эмоциональных реакций.

«Травмы и внешние стимулы, оставляющие следы в нейронных цепях, связанных с обработкой эмоций, являются мощными факторами уязвимости для развития алкогольной зависимости», — отметила Сеспедес в интервью PsyPost.

Параллельно с изменениями в структуре мозга у пациентов с алкогольной зависимостью наблюдались когнитивные нарушения. Они хуже справлялись с задачами на память, включая запоминание и воспроизведение информации, а также испытывали трудности с узнаванием ранее представленных слов. Хотя различия в принятии решений между группами были менее выраженными, общая картина указывала на связь между уменьшением объема мозга, ухудшением когнитивных функций и повышенным уровнем тревожности и депрессии.

Исследователи также обнаружили, что изменения в областях мозга, связанных с эмоциональной регуляцией, косвенно влияют на тяжесть алкогольной зависимости через ухудшение настроения. То есть уменьшение объема мозга в этих областях было связано с более выраженными симптомами тревоги и депрессии, что, в свою очередь, усугубляло проблемы с алкоголем.

Однако исследование имеет свои ограничения. Во-первых, в нем участвовали только мужчины, что не позволяет применить результаты к женщинам. Во-вторых, многие пациенты с алкогольной зависимостью также имели опыт употребления других веществ, что затрудняет определение того, вызваны ли изменения в мозге исключительно алкоголем. Кроме того, исследование не учитывало генетические факторы, которые могут влиять на развитие мозга и предрасположенность к зависимости.

«Мы планируем объединить все факторы в одной публикации, чтобы связать генетические основы с психическим функционированием человека и психосоциальными факторами, чтобы лучше понять сложность этого заболевания», — поделилась планами Сеспедес.

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