В Охотское море уносит льдину с тремястами россиянами 9 12.02.2025, 15:48

3,328

20-километровая трещина оторвала ее от острова Сахалин.

На юге острова Сахалин днем 12 февраля оторвало льдину, на которой, по предварительным данным, рыбачили около 300 человек. Льдину уносит в Охотское море, сообщил Telegram-канал МЧС РФ.

«На место происшествия выехали 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8», — уведомил МЧС.

Трещина по льдине прошла от села Мальки до устья реки Долинка. Судя по картам "Яндекса", это расстояние примерно в 20 км.

Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев написал, что трещина образовалась внезапно и начала быстро увеличиваться.

Часть рыбаков успела перепрыгнуть через начавшую расходиться трещину, а остальных вместе с машинами и снегоходами стало уносить в море.

Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 февраля предупреждало, что в заливе Мордвинова — именно там образовалась трещина — «располагается сплоченный дрейфующий лед», в связи с чем МЧС опубликовало в Telegram предупреждение о запрете выходить на лед.

Рыбаки, видимо, не ознакомились с этим.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com