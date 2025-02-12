В Охотское море уносит льдину с тремястами россиянами

В Охотское море уносит льдину с тремястами россиянами9
- 12.02.2025, 15:48
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20-километровая трещина оторвала ее от острова Сахалин.
На юге острова Сахалин днем 12 февраля оторвало льдину, на которой, по предварительным данным, рыбачили около 300 человек. Льдину уносит в Охотское море, сообщил Telegram-канал МЧС РФ.
«На место происшествия выехали 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8», — уведомил МЧС.
Трещина по льдине прошла от села Мальки до устья реки Долинка. Судя по картам "Яндекса", это расстояние примерно в 20 км.
Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев написал, что трещина образовалась внезапно и начала быстро увеличиваться.
Часть рыбаков успела перепрыгнуть через начавшую расходиться трещину, а остальных вместе с машинами и снегоходами стало уносить в море.
Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 февраля предупреждало, что в заливе Мордвинова — именно там образовалась трещина — «располагается сплоченный дрейфующий лед», в связи с чем МЧС опубликовало в Telegram предупреждение о запрете выходить на лед.
Рыбаки, видимо, не ознакомились с этим.