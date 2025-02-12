закрыть
12 февраля 2025, среда, 16:22
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Охотское море уносит льдину с тремястами россиянами

9
  • 12.02.2025, 15:48
  • 3,328
В Охотское море уносит льдину с тремястами россиянами

20-километровая трещина оторвала ее от острова Сахалин.

На юге острова Сахалин днем 12 февраля оторвало льдину, на которой, по предварительным данным, рыбачили около 300 человек. Льдину уносит в Охотское море, сообщил Telegram-канал МЧС РФ.

«На место происшествия выехали 6 спасателей и 4 единицы техники МЧС России. К вылету из Южно-Сахалинска готовится ведомственный вертолет Ми-8», — уведомил МЧС.

Трещина по льдине прошла от села Мальки до устья реки Долинка. Судя по картам "Яндекса", это расстояние примерно в 20 км.

Telegram-канал Shot со ссылкой на очевидцев написал, что трещина образовалась внезапно и начала быстро увеличиваться.

Часть рыбаков успела перепрыгнуть через начавшую расходиться трещину, а остальных вместе с машинами и снегоходами стало уносить в море.

Сахалинское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 11 февраля предупреждало, что в заливе Мордвинова — именно там образовалась трещина — «располагается сплоченный дрейфующий лед», в связи с чем МЧС опубликовало в Telegram предупреждение о запрете выходить на лед.

Рыбаки, видимо, не ознакомились с этим.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Новый «1917-й» не за горами
Новый «1917-й» не за горами Петр Олещук
В это трудно поверить
В это трудно поверить Виталий Портников
Женщины на живодерне
Женщины на живодерне Ирина Халип
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла
Почему план Трампа по Газе не лишен смысла Леонид Невзлин