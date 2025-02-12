Под картиной Пикассо обнаружили таинственный женский портрет 12.02.2025, 22:17

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Картина была создана в 1901 году.

Скрытый женский портрет был найден на картине «Портрет Матео Фернандеса де Сото», созданной в 1901 году. Обнаружить его смогли специалисты лондонского Института искусств Курто: в преддверии выставки они выявили контуры закрашенного портрета с помощью инфракрасных и рентгеновских лучей.

Специалисты считают, что Пикассо закрасил портрет неизвестной женщины за несколько месяцев до того, как изобразить своего друга-скульптора Матео Фернандеса де Сото. По словам заместителя главы галереи Курто Барнаби Райта, портрет женщины «буквально возник на их глазах, кусочек за кусочком». Ее личность до сих пор неизвестна, но исследователи предполагают, что она была француженкой: такой вывод они сделали из-за прически девушки, характерной для Франции тех времен.

Почему Пикассо решил закрасить портрет незнакомки? Рентгеновские снимки говорят, что художник мог переделывать этот холст 3—4 раза: Райт считает, что Пикассо наслаждался «процессом превращения одного изображения в другое». Он также говорит, что художник, отказавшись от этого раннего портрета, «не только сменил тему, но и изменил свой стиль, разработав свою знаменитую манеру живописи Голубого периода».

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