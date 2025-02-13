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В Беларуси раздались взрывы: на Гомель упал БПЛА

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  • 13.02.2025, 8:21
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В Беларуси раздались взрывы: на Гомель упал БПЛА

Взрывы были слышны как в самом Гомеле, так и в окрестностях.

В Беларуси в районе города Гомель в ночь на 13 февраля были слышны взрывы, а также фиксировалось в небе падение горящего объекта. Это произошло на фоне очередного российского удара дронами по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные паблики и Telegram-каналы.

Как пишут в гомельских соцсетях, о падении обломков воздушной цели или целей на землю рассказали жители центральной и северо-восточной части города.

«Около 00:32 над Гомелем произошло сбитие летательного объекта. Падение по времени совпало с массированной воздушной атакой России территории Украины. Под ударом в том числе соседняя Черниговская область», - говорится в публикации ТГ-канала «Флагшток - Гомельшчина».

Кроме того, этой ночью в сети показали кадры, на которых с разных локаций видно большой яркий объект и несколько меньших, падающих с неба вниз и, вероятно, горящих. Заявлено, что это происходит в Гомеле.

Также отмечается, что взрывы будто бы были слышны как в самом Гомеле, так и в окрестностях.

Между тем российские медиа рассказывают о якобы «прилетах» в селах Романовичи, Новая Белица и в микрорайоне Волотов.

В пабликах сообщают, что жители Гомеля также слышали звуки, характерные для беспилотников, какие-то «хлопки», что напугало граждан.

В сети высказывают предположение, что некоторые российские «Шахеды», которые страна-агрессор сегодня запустила для ударов по территории Украины, «заблудились» и оказались над Гомелем. Проникновение российских дронов-камикадзе в воздушное пространство Беларуси происходило и раньше.

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