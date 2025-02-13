Взрыв «Шахеда» над Гомелем: что известно на данный момент 13.02.2025, 13:14

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Коллаж: Charter97.org

Жители города жаловались на запах гари.

«Флагшток-Гомельщина» пишет, что около полпервого ночи над Гомелем произошло сбитие летательного объекта. О падении обломков на землю сообщили жители центральной и северо-восточной частей Гомеля.

Шум взрыва, как отмечается, был слышен во всем городе и в пригородах. Из-за взрывной волны в Гомеле сработали сигнализации автомобилей, горожане почувствовали вибрацию стен домов. На улице ощущался запах гари.

Падение по времени совпало с массированной воздушной атакой России территории Украины. Под ударом в том числе соседняя Черниговская область. Возможно, это был российский «Шахед».

Telegram-канал «Гомель. Главное!» ночью опубликовал видео от своих подписчиков со словами: «Жители города наблюдают падение некоего крупного, горящего объекта».

Утром 13 февраля в канале написали, что официальных комментариев по ночному инциденту пока нет, но отметили, что, по информации российских пабликов, это был «очередной заблудившийся дрон».

Близкий к лукашенковским силовикам Telegram-канал подтвердил, что в небе над Беларусью был сбит дрон, но побоялся назвать его российским.

«Сегодня в районе 00:30 над Гомелем системами ПВО ВС РБ сбит «транзитный гость. В направлении Гомеля беспилотник поплыл после работы РЭБ. «Потеря» оказалась на белорусской территории, до его попадания в воздушное пространство страны ПВО уже вело его, после чего успешно уничтожило», — написали силовики.

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