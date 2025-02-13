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Глава Пентагона: Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в дядю Лоха

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  • 13.02.2025, 20:16
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Глава Пентагона: Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в дядю Лоха
Пит Хесет

Пит Хегсет вспомнил слова Дуайта Эйзенхауэра.

Глава Пентагона Пит Хегсет в очередной раз призывает европейских и канадских партнеров увеличить оборонные расходы, сославшись на слова президента Дуайта Эйзенхауэра, сказанные им в прошлом.

Об этом он говорил на пресс-конференции после встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе в четверг, сообщает «Европейская правда».

В своем заявлении он сказал, что нужно «сделать НАТО снова великим». Затем он вспомнил о президенте Эйзенхауэре, который, по его словам, был одним из самых ярых сторонников НАТО.

«Он верил в прочные отношения с Европой. Однако в конце президентства Эйзенхауэра даже он был обеспокоен тем, что Европа недостаточно заботится о собственной обороне, едва не сделав, по словам Эйзенхауэра, из дяди Сэма лоха.

Что ж, как и президент Эйзенхауэр, эта администрация верит в альянсы, глубоко верит в альянсы, но будьте уверены: президент Трамп никому не позволит превратить дядю Сэма в дядю Лоха», – заявил министр обороны США.

Он подчеркнул, что НАТО – большой и самый успешный оборонный альянс в истории. Но для того, чтобы выстоять в будущем, партнеры США должны делать гораздо больше для обороны Европы.

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