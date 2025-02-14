В США опубликовали аудиозапись взрыва батискафа «Титан» 1 14.02.2025, 18:40

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Момент зафиксировал пассивный акустический регистратор.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований (NOAA) опубликовало аудиозапись момента взрыва аппарата «Титан», передает New York Post.

Запись начинается с белого шума, за которым следует громкий взрыв и реверберация, а затем снова статика.

20-секундную запись зафиксировал пассивный акустический регистратор, находившийся примерно в 900 милях от места происшествия.

Береговая охрана США заявила, что запись содержит «предполагаемый акустический признак взрыва подводного аппарата «Титан».

Напомним, в июне 2023 года, «Титан» пропал в Атлантическом океане. Связь с ним была потеряна менее чем через два часа после начала погружения, что вызвало четырехдневные поиски пропавшего аппарата, прежде чем на дне океана были обнаружены его обломки. Все пассажиры погибли.

На борту находились пять человек: британский бизнесмен Хамиш Хардинг, бизнесмен из Пакистана Шахзада Давуд и его сын Сулеман, директор компании OceanGate Стоктон Раш, а также французский исследователь Поль-Анри Наржоле.

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