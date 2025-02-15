Зеленский предложил Келлогу вместе поехать на фронт

Зеленский предложил Келлогу вместе поехать на фронт6
- 15.02.2025, 20:14
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Спецпредставитель США должен сам увидеть последствия российской агрессии.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпредставителю президента США Киту Келлогу вместе поехать на фронт, чтобы он собственными глазами увидел последствия российской агрессии.
Об этом президент сказал в субботу, 15 февраля, на пресс-конференции по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Интерфакс-Украина».
«Я ему сказал, что я вернусь от наших арабских друзей и поеду с ним на фронт, если он будет готов. Для меня очень важно, чтобы он это увидел. Я очень хочу, чтобы он поговорил с военными, еще с командирами бригад. Я очень хочу, чтобы никто ему ничего не навязывал», — отметил Зеленский.
Президент подчеркнул, что Келлог, как человек с военным опытом, сможет оценить ситуацию самостоятельно.
«И мне кажется, это будет для него важно, что это другая война — он увидит, что происходит», — добавил он.