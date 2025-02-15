Зеленский предложил Келлогу вместе поехать на фронт 6 15.02.2025, 20:14

2,110

Кит Келлог

Фото: Siavosh Hosseini / Keystone Press Agency / Global Look Press

Спецпредставитель США должен сам увидеть последствия российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил спецпредставителю президента США Киту Келлогу вместе поехать на фронт, чтобы он собственными глазами увидел последствия российской агрессии.

Об этом президент сказал в субботу, 15 февраля, на пресс-конференции по итогам участия в Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает «Интерфакс-Украина».

«Я ему сказал, что я вернусь от наших арабских друзей и поеду с ним на фронт, если он будет готов. Для меня очень важно, чтобы он это увидел. Я очень хочу, чтобы он поговорил с военными, еще с командирами бригад. Я очень хочу, чтобы никто ему ничего не навязывал», — отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что Келлог, как человек с военным опытом, сможет оценить ситуацию самостоятельно.

«И мне кажется, это будет для него важно, что это другая война — он увидит, что происходит», — добавил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com