В МИД РФ заявили, что Рубио и Лавров поговорили по телефону
- 16.02.2025, 3:55
Американская сторона также пока не делала официальных заявлений по содержанию разговора.
Министерство иностранных дел страны-агрессора России заявило о том, что в субботу, 15 февраля, состоялся телефонный разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
Об этом также сообщают российские СМИ.
В МИД РФ утверждают, что инициаторами разговора выступили США.
Подробности переговоров пока не разглашают. Американская сторона также пока не делала официальных заявлений по содержанию разговора.