В МИД РФ заявили, что Рубио и Лавров поговорили по телефону 16.02.2025, 3:55

Марко Рубио и Сергей Лавров

Коллаж 24 Канала, фото Getty Images

Американская сторона также пока не делала официальных заявлений по содержанию разговора.

Министерство иностранных дел страны-агрессора России заявило о том, что в субботу, 15 февраля, состоялся телефонный разговор между государственным секретарем США Марко Рубио и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом также сообщают российские СМИ.

В МИД РФ утверждают, что инициаторами разговора выступили США.

Подробности переговоров пока не разглашают. Американская сторона также пока не делала официальных заявлений по содержанию разговора.

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