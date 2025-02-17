Израиль ликвидировал высокопоставленного боевика ХАМАС в Ливане
- 17.02.2025, 17:19
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ЦАХАЛ подчеркивает, что он был важным источником знаний в террористической организации.
Израильские воины нанесли авиаудар по городу Сайда (Ливан). В результате атаки был ликвидирован высокопоставленный командир ХАМАС Мухаммад Шахин.
Об этом сказано в заявлении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), сообщает The Times of Israel.
Как утверждают в ЦАХАЛ, Шахин был главой операций ХАМАСа в Ливане.
В частности, ликвидированный боевик участвовал в организации террористических атак против израильских граждан при иранском финансировании и руководстве.
- Шахин был важным источником знаний в организации и на протяжении всей войны участвовал в организации различных террористических атак, включая ракетные обстрелы израильского тыла, - уточнили в Армии обороны Израиля.