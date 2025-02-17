Зеленский и Эрдоган проведут встречу в Турции 17.02.2025, 18:40

Иллюстративное фото

Названы ключевые темы переговоров.

Во вторник, 18 февраля, президент Украины Владимир Зеленский посетит столицу Турции – Анкару. Там он проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Одной из ключевых тем встречи станут пути урегулирования войны в Украине. Об этом сообщает администрация турецкого лидера.

Так, главное внимание будет уделено стратегическому партнерству между двумя странами, а также дальнейшие шаги для усиления сотрудничества между странами. Отдельное внимание будет уделено вопросам урегулирования войны и актуальным событиям в Украине.

Кроме того, президенты обсудят региональные и глобальные вызовы, влияющие на безопасность и стабильность в мире.

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