Ватикан: У Папы Франциска сложная клиническая картина 2 17.02.2025, 19:03

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88-летний понтифик продолжит оставаться в клинике.

Результаты исследований госпитализированного с инфекцией дыхательных путей Папы римского Франциска свидетельствуют о «сложной клинической картине», передает ANSA со ссылкой на пресс-службу Ватикана.

«Результаты исследований, проведенных в последние дни и сегодня, продемонстрировали полимикробную инфекцию дыхательных путей, которая привела к изменению терапии, — говорится в сообщении. — Все исследования, проведенные на сегодняшний день, свидетельствуют о сложной клинической картине, которая потребует пребывания в больнице».

Там добавили, что Франциск находится в «хорошем настроении»: он отдохнул, позавтракал и «посвятил себя чтению ежедневных газет».

Традиционная всеобщая аудиенция 19 февраля отменена.

Как уточнил ABC News, понтифика в пятницу поместили в Университетскую клинику Агостино Джемелли в Риме в удовлетворительном состоянии после обострения бронхита. По данным издания, ранее Папе римскому удалили часть легкого из-за инфекции.

Франциску 88 лет. С начала февраля он проводил частные аудиенции в своей резиденции в Ватикане из-за бронхита. Лечение не принесло результатов, и было принято решение о госпитализации.

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