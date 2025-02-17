Что осталось от военного присутствия Ирана в Сирии 17.02.2025, 20:25

Брошенные базы лежат в руинах.

Заплесневевшая еда на двухъярусных кроватях, брошенная военная форма и оружие — после десяти лет военного присутствия в Сирии иранцы уходили со своей базы поспешно и в панике. Все рухнуло в считанные дни, пишет ВВС.

Иран более 10 лет был важным союзником сирийского президента Башара Асада. Он отправлял туда военных советников, вербовал иностранных ополченцев и активно инвестировал в войну. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) создал сети подпольных баз, снабжая оружием и обучая тысячи бойцов. Это была часть иранского «пояса безопасности» вокруг Израиля.

Мы находимся рядом с городом Хан-Шейхун в провинции Идлиб. До падения режима Асада 8 декабря это была одна из ключевых стратегических точек для КСИР и его союзников.

Над базой на вершине холма возвышается сторожевая башня, все еще окрашенная в цвета иранского флага. Вход скрыт за кучами песка и камней и едва виден с главной дороги.

В книге квитанций можно прочитать название базы: ее назвали в честь «мученика Захеди». Мохаммад Реза Захеди был убит в результате предположительно израильского удара по иранскому консульству в Сирии 1 апреля 2024 года.

Судя по недавним квитанциям на шоколад, рис и растительное масло, база жила обычной жизнью до самого последнего момента.

Сейчас на базе — новые обитатели. Это два вооруженных уйгурских боевика из «Хайят Тахрир аш-Шам», исламистской группировки (в России запрещена как террористическая организация), лидер которой, Ахмед аль-Шараа, стал новым временным президентом Сирии.

Уйгуры на военной машине появились внезапно и потребовали предъявить журналистскую аккредитацию.

«Здесь были иранцы. Все сбежали, — говорит один из них на своем родном языке. — Все, что вы здесь видите, это они оставили. Даже этот лук и остатки еды».

Лук мы видели на дворе — коробки с луковицами. Они уже проросли.

Эта база — лабиринт из туннелей, прорытых глубоко в белых каменистых холмах. В некоторых комнатах стоят двухъярусные кровати без окон. Потолок одного из коридоров покрыт тканью цветов иранского флага, а на каменной полке лежит несколько книг на персидском.

Иранцы бросили даже секретные документы. Все они — на фарси, из них можно узнать личные данные бойцов, персональные коды военных, домашние адреса, имена супругов и мобильные номера в Иране. Судя по именам, на этой базе было несколько бойцов из афганской бригады, которую Иран сформировал для войны в Сирии.

Источники Персидской службы ВВС в связанных с Ираном группировках говорят, что на базе в основном были афганцы, а также их иранские командиры и «военные советники».

Иран заявлял, что его формирования в Сирии воюют с группировками джихадистов и защищают шиитские святыни от радикальных суннитских боевиков. Он создал военизированные формирования, состоящие в основном из афганских, пакистанских и иракских бойцов.

Но к быстрому краху режима Асада Иран оказался не готов. Приказы об отступлении дошли до некоторых баз в самый последний момент.

«События развивались очень быстро, — говорит член руководства иракской военизированной группировки, поддерживаемой Ираном. — Приказ был просто брать рюкзаки и уходить».

Несколько источников, близких к КСИР, сообщили Би-би-си, что большинству пришлось бежать в Ирак, а некоторым приказали отправиться в Ливан или на российские базы, чтобы их эвакуировали из Сирии россияне.

Мохаммед аль-Раббат, боец «Хайят Тахрир аш-Шам», участвовал в наступлении группировки из Идлиба на Алеппо и Дамаск, столицу Сирии.

По его словам, они думали, что наступление займет около года, в лучшем случае — они захватят Алеппо за три-шесть месяцев, и они сами были удивлены, что вошли в Алеппо через несколько дней.

К быстрому падению режима Асада привела цепь событий после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября. Эта атака привела к израильским авиаударам по КСИР и группировкам в Сирии, поддерживаемым Ираном, а также к войне с ливанской «Хезболлой», лидер которой был убит в результате авиаудара.

«Психологический коллапс» Ирана и «Хезболлы» был одной из главных причин их поражения, считает 35-летний Мохаммед аль-Раббат, но в Сирии решающий удар был нанесен изнутри: между Асадом и его иранскими союзниками возник раскол. По словам Раббата, группы, связанные с КСИР, обвиняли Асада в предательстве, считая, что он сдает их позиции Израилю.

Проезжая через Хан-Шейхун, мы увидели улицу, забор вдоль которой выкрашен в цвета иранского флага. Она ведет к зданию школы, в которой был размещен иранский штаб.

На стене у входа в туалеты написаны лозунги: «Смерть Израилю» и «Смерть США».

Судя по всему, эти штабы тоже были эвакуированы в последнюю минуту. Мы нашли документы с грифами "совершенно секретно".

65-летний Абдулла и его семья — одни из очень немногих местных жителей, которые не уехали и остались жить рядом с боевиками, возглавляемыми КСИР. Его дом — всего в нескольких метрах от штаба боевиков, а между ними — глубокие траншеи с колючей проволокой.

Жизнь, говорит Абдулла, была непростой. «Ночью запрещалось передвигаться», — рассказывает он.

Дом соседа Абдуллы был превращен в военный пост. «Они сидели там с оружием, нацеленным на дорогу, и вели себя со всеми нами как с подозреваемыми», — вспоминает он.

Большинство бойцов даже не говорили по-арабски, говорит он. «Это были афганцы, иранцы, "Хезболла". Но мы называли их всех иранцами, потому что Иран их контролировал».

Жена Абдуллы, Джурие, говорит, что она рада, что «иранские ополченцы» ушли. Перед самым их уходом был напряженный момент: боевики укрепляли свои позиции и готовились к бою, и Джурие думала, что они окажутся в ловушке под перекрестным огнем. Но потом боевики «просто исчезли за несколько часов».

«Это было оккупацией. Иранская оккупация», — говорит Абдо, который, как и другие, только что вернулся сюда с семьей после десяти лет скитаний. В его доме тоже квартировали бойцы проиранских формирований.

Во многих разговорах с сирийцами чувствовалась злость по отношению к Ирану и при этом более мягкое отношение к России. Я спросила Раббата, почему так.

«Русские сбрасывали бомбы с неба, а все остальное время они находились на своих базах. Иранцы и их ополченцы были на земле и контактировали с людьми. Люди ощущали их присутствие, и многим это не нравилось», — объяснил он.

Это нашло отражение и в политике новых властей Сирии: они запретили иранцам, наряду с израильтянами, въезд в страну. Аналогичного запрета для россиян нет.

Посольство Ирана, которое после падения режима Асада штурмовали разгневанные протестующие, остается закрытым. Реакция иранских официальных лиц на события в Сирии была разноречивой.

В то время как верховный лидер Али Хаменеи призвал «сирийскую молодежь сопротивляться тем, кто принес нестабильность», министерство иностранных дел Ирана заняло более сбалансированную позицию. Оно заявило, что Иран «поддерживает любую власть, которую поддержит сирийский народ».

В одном из первых интервью новый лидер Сирии аль-Шараа охарактеризовал победу над Асадом как «конец иранского проекта». Однако он не исключает возможность сбалансированных» отношений с Тегераном.

Но сейчас иранцам здесь не рады. Все, что построил Тегеран за годы своего присутствия в Сирии, разрушено: и на поле боя, и, похоже, в глазах значительной части сирийского населения.

Похоже, иранскую базу не собирались покидать до последнего. Рядом с лагерем — свежие недостроенные туннели. Цемент на стенах еще влажный, а краска свежая. Вероятно, их строили для полевого госпиталя. Теперь там добавились свидетельства короткого боя — несколько стреляных гильз и окровавленная военная форма.

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