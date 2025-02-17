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Зеленский прибыл в Турцию

  • 17.02.2025, 23:26
Зеленский прибыл в Турцию

Для встречи с Эрдоганом.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.

Его сопровождает жена Елена Зеленская. Президент уточнил, что в ходе визита они встретятся с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган.

Зеленский рассказал, что они будут обсуждать обмен военнопленными с Россией и вопросы продовольственной безопасности.

Как сообщал директор по коммуникациям турецкого президента Фахреттин Алтун, встреча двух лидеров состоится во вторник, 18 февраля.

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