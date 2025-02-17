Зеленский прибыл в Турцию
- 17.02.2025, 23:26
Для встречи с Эрдоганом.
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Турцию, об этом он сам сообщил в своем телеграм-канале.
Его сопровождает жена Елена Зеленская. Президент уточнил, что в ходе визита они встретятся с главой турецкого государства Реджепом Тайипом Эрдоганом и его супругой Эмине Эрдоган.
Зеленский рассказал, что они будут обсуждать обмен военнопленными с Россией и вопросы продовольственной безопасности.
Как сообщал директор по коммуникациям турецкого президента Фахреттин Алтун, встреча двух лидеров состоится во вторник, 18 февраля.