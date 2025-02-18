закрыть
18 февраля 2025, вторник, 20:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые предупредили об остановке внутреннего ядра Земли к 2040 году

5
  • 18.02.2025, 19:37
  • 2,412
Ученые предупредили об остановке внутреннего ядра Земли к 2040 году

Ядро играет важную роль в формировании магнитного поля планеты.

Вращение внутреннего ядра Земли замедляется и может полностью остановиться к 2040 году, говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Авторы публикации — ученые университетов Юты, Южной Калифорнии, Корнелльского университета (США) и Китайской академии наук

Скорость вращения внутреннего ядра Земли меняется на протяжении многих лет с момента открытия временной изменчивости сейсмических волн от повторяющихся землетрясений, говорится в статье.

Сейчас внутреннее ядро планеты движется медленно и в обратном направлении относительно вращения земной поверхности. Ученые ожидают, что к 2040 году оно полностью остановится, но впоследствии возобновит вращение предположительно в том же направлении, что и сама Земля, говорится в статье.

Точных данных о движении и остановке внутреннего ядра нет: так, в январе 2023 года в журнале Nature было опубликовано исследование ученых Пекинского университета, которые проанализировали траектории сейсмических волн, вызванных повторяющимися землетрясениями, начиная с 1960-х.

Исследователи пришли к выводу, что в период с 2009 по 2020 год вращение внутреннего ядра остановилось и, возможно, изменило направление. В статье они указали, что результаты наблюдений совпадают с изменениями в магнитном поле Земли и в продолжительности дня.

Ученые также выдвинули гипотезу, что твердое ядро Земли может останавливаться и менять направление вращения примерно каждые 35 лет, а весь цикл составляет около 70 лет. Проведенный ими анализ сейсмических данных, предыдущая остановка и смена направления вращения ядра произошли в начале 1970-х.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мир ждет новая гонка вооружений
Мир ждет новая гонка вооружений Петр Олещук
Доходяги
Доходяги Ирина Халип
События развиваются стремительно
События развиваются стремительно Владимир Фесенко
Улететь на Марс и там построить бункер
Улететь на Марс и там построить бункер Владимир Халип