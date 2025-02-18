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ВСУ заставили отступить оккупантов из захваченных рубежей на Новопавловском направлении

  • 18.02.2025, 22:37
  • 1,252
ВСУ заставили отступить оккупантов из захваченных рубежей на Новопавловском направлении

Видео.

Воины 110-й отдельной механизированной бригады заставили российских захватчиков отступить с рубежей, которые те заняли на Новопавловском направлении в результате штурмовых действий.

Об этом сообщила пресс-служба бригады, опубликовав кадры с боевой работой военных, сообщает Цензор.НЕТ.

Военные рассказали, что несколько дней оккупанты пытались штурмовать позиции ВСУ механизированными соединениями.

«Колонны техники украинские защитники разбивали, однако вражеская пехота достигла частичного успеха», - рассказали в 110-й ОМБр.

Однако, как отметили защитники, противнику не удалось создать логистическое обеспечение своих передовых подразделений.

«Плотность работы средств поражения 110-й ОМБр сделали невозможным ротации оккупантов, подвоз БК и провизии. А сами захваченные позиции находились под постоянным огневым воздействием. В результате противник вынужден отступить с занятых рубежей», - говорится в сообщении.

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