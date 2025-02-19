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Спецпредставитель Трампа Кэллог прибыл в Киев

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  • 19.02.2025, 11:17
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Спецпредставитель Трампа Кэллог прибыл в Киев
Кит Келлог

Первые заявления американского генерала.

Специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России генерал Кит Келлог в среду, 19 февраля, прибыл с визитом в Киев. Об этом сообщает «Суспільне».

На железнодорожном вокзале Келлога встретила посол США в Украине Бриджит Бринк.

Комментируя свой визит в украинскую столицу, спецпредставитель подчеркнул, что «это шанс провести хорошие потенциальные переговоры».

«Мы будем слушать. Мы готовы предоставить необходимое. Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», — подчеркнул Келлог.

Он сказал, что действительно верит в то, что «война не началась бы, если бы Трамп был тогда президентом».

«Он понимает, что люди страдают, понимает, какие разрушения. И мы хотим, чтобы это завершилось», — добавил спецпредставитель Трампа.

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