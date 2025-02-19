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Ученые из США подтвердили библейскую версию сотворения мира

  • 19.02.2025, 12:04
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Ученые из США подтвердили библейскую версию сотворения мира

Им удалось это доказать с помощью математического языка.

Два влиятельных и авторитетных физика Паоло Бассани и Жоау Магейхо подтвердили библейскую версию сотворения мира. О своем исследовании они написали в статье под названием «Как создать Вселенную», труд опубликован на сайте Корнеллского университета (Нью-Йорк, США).

Специалисты заявляют, что планета Земля и Вселенная в целом возникли именно так, как об этом написано в Библии. Бассани и Магейхо утверждают, что им удалось это доказать с помощью математического языка.

В своих вычислениях ученые брали за основу механизм, разработанный математиком Андреем Марковым. Изучив исследования, физики пришли к выводу, что Вселенная возникла из хаоса, как описано в древней книге. Из этой картины складывается упорядоченный мир со стойкой материей, неизменной скоростью света и привычной гравитацией, говорится в статье.

Бассани и Магейхо также рассказали о несостыковках в Ветхом Завете. Они отметили, что если в Библии Бог предстает антропоморфным существом с конечностями, то в рамках Вселенной его можно описать как симбиоз вибрации и энергии, определяющей все мировые процессы.

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