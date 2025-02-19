Борис Джонсон о словах Трампа: Это как сказать, что США напали на Японию в Перл-Харборе

Борис Джонсон о словах Трампа: Это как сказать, что США напали на Японию в Перл-Харборе9
- 19.02.2025, 17:13
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Европе нужно действовать.
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 19 февраля, опроверг многие последние заявления президента США Дональда Трампа. Он считает, что такие заявления должны мотивировать Европу к решительным действиям.
Об этом он написал в соцсети X (Twitter).
«Конечно, Украина не начинала эту войну. Это все равно, что сказать, будто Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Бесспорно, страна, подвергающаяся жестокому вторжению, не должна проводить выборы. В Великобритании не было всеобщих выборов с 1935 по 1945 год. Конечно, рейтинг Зеленского [президента Украины] не составляет 4%. На самом деле он примерно на том же уровне, что и у Трампа», — написал Джонсон.
Он добавил, что заявления Трампа «не имеют целью быть исторически точными — они призваны шокировать европейцев и заставить их действовать». Также Джонсон упомянул о 300 миллиардах долларов замороженных российских активов, которые находятся преимущественно в Бельгии.
«Это деньги, которые могут и должны быть использованы для выплат Украине и компенсации США за их поддержку», — заявил он.
When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2025
Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.
Of course a country undergoing a violent invasion should…