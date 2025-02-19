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Борис Джонсон о словах Трампа: Это как сказать, что США напали на Японию в Перл-Харборе

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  • 19.02.2025, 17:13
  • 4,480
Борис Джонсон о словах Трампа: Это как сказать, что США напали на Японию в Перл-Харборе
Борис Джонсон

Европе нужно действовать.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 19 февраля, опроверг многие последние заявления президента США Дональда Трампа. Он считает, что такие заявления должны мотивировать Европу к решительным действиям.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

«Конечно, Украина не начинала эту войну. Это все равно, что сказать, будто Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Бесспорно, страна, подвергающаяся жестокому вторжению, не должна проводить выборы. В Великобритании не было всеобщих выборов с 1935 по 1945 год. Конечно, рейтинг Зеленского [президента Украины] не составляет 4%. На самом деле он примерно на том же уровне, что и у Трампа», — написал Джонсон.

Он добавил, что заявления Трампа «не имеют целью быть исторически точными — они призваны шокировать европейцев и заставить их действовать». Также Джонсон упомянул о 300 миллиардах долларов замороженных российских активов, которые находятся преимущественно в Бельгии.

«Это деньги, которые могут и должны быть использованы для выплат Украине и компенсации США за их поддержку», — заявил он.

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