Борис Джонсон о словах Трампа: Это как сказать, что США напали на Японию в Перл-Харборе 9 19.02.2025, 17:13

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Борис Джонсон

Европе нужно действовать.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду, 19 февраля, опроверг многие последние заявления президента США Дональда Трампа. Он считает, что такие заявления должны мотивировать Европу к решительным действиям.

Об этом он написал в соцсети X (Twitter).

«Конечно, Украина не начинала эту войну. Это все равно, что сказать, будто Америка напала на Японию в Перл-Харборе. Бесспорно, страна, подвергающаяся жестокому вторжению, не должна проводить выборы. В Великобритании не было всеобщих выборов с 1935 по 1945 год. Конечно, рейтинг Зеленского [президента Украины] не составляет 4%. На самом деле он примерно на том же уровне, что и у Трампа», — написал Джонсон.

Он добавил, что заявления Трампа «не имеют целью быть исторически точными — они призваны шокировать европейцев и заставить их действовать». Также Джонсон упомянул о 300 миллиардах долларов замороженных российских активов, которые находятся преимущественно в Бельгии.

«Это деньги, которые могут и должны быть использованы для выплат Украине и компенсации США за их поддержку», — заявил он.

When are we Europeans going to stop being scandalised about Donald Trump and start helping him to end this war?



Of course Ukraine didn’t start the war. You might as well say that America attacked Japan at Pearl Harbor.



Of course a country undergoing a violent invasion should… — Boris Johnson (@BorisJohnson) February 19, 2025

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