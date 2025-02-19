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В Шотландии нашли клад из средневековых монет возрастом почти 600 лет

  • 19.02.2025, 17:51
В Шотландии нашли клад из средневековых монет возрастом почти 600 лет
иллюстративное фото

Нашедшим выплатят денежное вознаграждение.

Искатели сокровищ Кит Янг и Лиза Стивенсон нашли в регионе Бордерс в Шотландии монеты XV века. Об этом сообщает Daily Record.

Они выкопали тридцать золотых и серебряных монет, которым почти 600 лет, в деревне Капперклюх, расположенной между Мофатом в Дамфри и Галлоуэй и городом Селкирк.

Монеты XV века представляют собой смесь шотландских и английских монет, включая английские серебряные гроши, отчеканенные Генрихом V (1413-1422) и Эдвардом IV (1461-1483), а также шотландские золотые демы и полудемы Якова I (1406-1437) и Якова II (1437-1460).

Монеты, вероятно, были заложены на этом месте в начале-середине 1460-х годов.

«Лиза и я были достаточно удачливы, чтобы найти несколько замечательных артефактов во время металлоискательства, но ничего не подготовило нас к такой находке», — рассказал Кит Янг.

О находке металлоискатели сообщили в Отдел сокровищ (Treasure Trove Unit), который оценивает все археологические находки в Шотландии, и вскоре будет передана в Комиссию распределения археологических находок Шотландии (SAFAP).

Независимая комиссия назначит денежную сумму, которая будет выплачена им в виде вознаграждения. Аккредитованные музеи, желающие приобрести находку, могут подать заявку в SAFAP и должны будут собрать средства для выплаты вознаграждения.

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