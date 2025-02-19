В Украине опровергли ложь Путина о «широкомасштабном» наступлении из Курской области 19.02.2025, 18:43

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На украинскую территорию заходила ДРГ, но ее уничтожили.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко опроверг ложь российского диктатора Владимира Путина о «широкомасштабном» наступлении на Украину из Курской области.

В среду, 19 февраля, он сообщил в Telegram, что была попытка захода российской диверсионно-разведывательной группы на территорию Украины, однако ВСУ ее уничтожили.

По словам Коваленко, группировки войск РФ, которые способны осуществлять широкомасштабное наступление на территорию Украины, пока там нет.

«Попытки захода российских ДРГ происходят часто, но Силы обороны ДРГ уничтожают», — отметил Коваленко.

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