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Парень на барахолке купил картину за $50 – теперь она стоит $15 млн

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  • 2.02.2025, 17:50
  • 3,376
Парень на барахолке купил картину за $50 – теперь она стоит $15 млн

Эксперты считают, что это неизвестная работа Ван Гога.

Несколько лет назад житель Миннесоты пришел на одну из местных гаражных распродаж. Там ему приглянулась картина, которую он без проблем купил за полсотни долларов.

Однако далее в истории последовал любопытный поворот. Недавно владелец картины решил показать ее экспертам, которые были удивлены. Они считают, что это неизвестная работа великого нидерландского художника Ван Гога.

Картина с изображением рыбака, ремонтирующего сеть, выполнена в том же стиле, как и многие другие произведения художника. При этом нацарапанное в правом нижнем углу имя Элимар никого не смутило.

Парень, купивший картину на барахолке, продал ее коллекционерам в Нью-Йорке за $15 млн. Теперь компания выпустила большой отчет, который подтверждает подлинность работы.

Отмечается, что даже сделали ДНК-тест волоса, который прилип к полотну. Результаты показали, что он принадлежал человеку с рыжими или рыжевато-коричневыми волосами. Такие были у Ван Гога.

С другой стороны, споры вокруг картины продолжаются, ведь не все согласны с авторством. Однако это уже не важно для мужчины, который заработал на ней огромные деньги.

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