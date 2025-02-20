Набиуллина призвала россиян не ждать отмены санкций 1 20.02.2025, 15:43

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И возвращения Visa и Mastercard в РФ.

Говорить о снятии санкций с России и возвращении в страну международных платежных систем Visa и Mastercard «преждевременно», заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

По ее словам, она не участвует в переговорах об отмене ограничений, а платежные системы пока «не обращались» в ЦБ с вопросом о возобновлении работы на российском рынке, пишет The Moscow Times.

Также Набиуллина отметила, что финансовый регулятор пока не будет учитывать в базовом прогнозе завершение войны в Украине.

«Мы обновляем наши прогнозы четыре раза в год в зависимости от того, какая информация появляется. <…> Пока мы считаем преждевременным в базовом прогнозе учитывать возможные последствия урегулирования (военного конфликта. — ТМТ), будем смотреть, как будет развиваться ситуация», — сказала глава Центробанка. При этом она пообещала продолжить обсуждение с правительством механизмов возврата российских активов, замороженных за рубежом. В частности, Набиуллина назвала «абсолютно несправедливой» заморозку активов частных инвесторов, не попавших под санкции. В прошлом году, по ее словам, властям удалось разблокировать около 570 млрд руб. в виде ценных бумаг и выплат купонов, которые принадлежали 1,5 млн российских инвесторов.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Visa и Mastercard в скором времени снова начнут работать в стране, поскольку «они потеряли большой рынок» и будут стремиться вернуться на фоне переговоров России и США об окончании войны в Украине.

Visa и MasterCard объявили об уходе из России весной 2022 года из-за вторжения российской армии в Украину. После этого россияне стали массово получать банковские карты в странах СНГ, чтобы сохранить возможность расплачиваться за рубежом, в том числе с ЕС. Одним из ключевых направлений «карточного туризма» оказался Казахстан, в котором с 2022 года возник ажиотажный спрос на карты местных банков со стороны россиян. Только за июнь—июль 2022 года для российских граждан в стране выпустили 50,7% карт от годового объема эмиссии пластика.

По данным дипломатического источника The Moscow Times, Россия на переговорах с США попросила разморозить заблокированные госактивы и ослабить санкции. В частности, Москва добивается восстановления доступа к замороженным в США $6 млрд, которые Центробанк вложил в долларовые активы перед началом войны. Один из представителей делегации России, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев допускал, что иностранные компании начнут возвращаться на российский рынок во втором квартале 2025 года.

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