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Зеленский начал встречу с Келлогом

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  • 20.02.2025, 18:10
  • 6,658
Зеленский начал встречу с Келлогом
Владимир Зеленский

Американская сторона попросила об особом формате встречи.

Президент Владимир Зеленский в четверг, 20 февраля, начал встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, сообщает «Интерфакс-Украина».

По просьбе американской стороны формат встречи — протокольная съемка. Вопросы, заявления, ответы не предусмотрены.

20 февраля Зеленский рассказал в вечернем обращении, что Келлог проведет в Киеве ряд встреч. В частности, он уже провел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

19 февраля специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев с рабочим визитом.

Комментируя свой визит в украинскую столицу, спецпредставитель подчеркнул, что «это шанс провести хорошие потенциальные переговоры».

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