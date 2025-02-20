Зеленский начал встречу с Келлогом

Зеленский начал встречу с Келлогом17
- 20.02.2025, 18:10
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Американская сторона попросила об особом формате встречи.
Президент Владимир Зеленский в четверг, 20 февраля, начал встречу со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом в Киеве. Об этом заявил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров, сообщает «Интерфакс-Украина».
По просьбе американской стороны формат встречи — протокольная съемка. Вопросы, заявления, ответы не предусмотрены.
20 февраля Зеленский рассказал в вечернем обращении, что Келлог проведет в Киеве ряд встреч. В частности, он уже провел встречу с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, министром иностранных дел Андреем Сибигой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.
19 февраля специальный представитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев с рабочим визитом.
Комментируя свой визит в украинскую столицу, спецпредставитель подчеркнул, что «это шанс провести хорошие потенциальные переговоры».