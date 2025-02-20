The Guardian: Келлог отменил пресс-конференцию после переговоров с Зеленским

The Guardian: Келлог отменил пресс-конференцию после переговоров с Зеленским5
- 20.02.2025, 18:55
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Пока неизвестно, поедет ли спецпредставитель Трампа на фронт.
Спецпредставитель США Кит Келлог отменил пресс-конференцию после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 февраля.
Об этом сообщает The Guardian.
По словам украинских чиновников, Келлог не будет отвечать на вопросы прессы и появится только для фотосессии и протокольного рукопожатия.
Трехдневная поездка Келлога в Киев состоялась на фоне того, как президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он «диктатор», и обвинил его в войне своей страны с Россией.
Один из высокопоставленных украинских источников заявил, что пока неясно, примет ли Келлог приглашение Зеленского посетить линию фронта вместе. Келлог должен покинуть Киев в пятницу 21 февраля.