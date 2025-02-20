закрыть
20 февраля 2025, четверг, 19:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

The Guardian: Келлог отменил пресс-конференцию после переговоров с Зеленским

5
  • 20.02.2025, 18:55
  • 4,358
The Guardian: Келлог отменил пресс-конференцию после переговоров с Зеленским

Пока неизвестно, поедет ли спецпредставитель Трампа на фронт.

Спецпредставитель США Кит Келлог отменил пресс-конференцию после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве 20 февраля.

Об этом сообщает The Guardian.

По словам украинских чиновников, Келлог не будет отвечать на вопросы прессы и появится только для фотосессии и протокольного рукопожатия.

Трехдневная поездка Келлога в Киев состоялась на фоне того, как президент США Дональд Трамп обвинил Зеленского в том, что он «диктатор», и обвинил его в войне своей страны с Россией.

Один из высокопоставленных украинских источников заявил, что пока неясно, примет ли Келлог приглашение Зеленского посетить линию фронта вместе. Келлог должен покинуть Киев в пятницу 21 февраля.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу
Зеленский трижды сказал «нет» Трампу Владимир Пастухов