Зеленский сообщил об итогах встречи с Келлогом 20.02.2025, 21:17

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Владимир Зеленский

Украина готова к сильному соглашению с президентом США.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 20 февраля, провел переговоры со спецпредставителем президента США Китом Келлогом.

«Встреча с генералом Кэллогом. Хороший разговор, много деталей. Благодарен Соединенным Штатам за всю оказанную помощь и двухпартийную поддержку Украины и украинского народа», — отметил президент в Telegram.

По словам Зеленского, они подробно обсудили ситуацию на поле боя, возвращение украинцев из российского плена и действенные гарантии безопасности.

Зеленский также заявил, что Украина готова заключить сильное и полезное соглашение с президентом США относительно инвестиций и безопасности.

«Мы предложили самый быстрый и наиболее конструктивный путь достижения результата. Наша команда готова к работе 24/7», — отметил украинский президент.

Он подчеркнул, что Украина может сделать мир надежным и длительным, чтобы Россия снова не начала войну.

«Успех объединяет. Всем в мире нужен успех в отношениях с Соединенными Штатами. Спасибо генералу Келлогу за совместную работу для достижения важных результатов», — добавил Зеленский.

Ранее газета The Guardian писала, что Кит Келлог отменил пресс-конференцию после встречи с Владимиром Зеленским.

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