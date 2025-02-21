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Сенат США утвердил нового директора ФБР

  • 21.02.2025, 5:42
Сенат США утвердил нового директора ФБР
Кэш Патель

Кэш Патель работал в первой администрации Трампа и занимал несколько должностей.

Сенат США утвердил выдвинутого Дональдом Трампом кандидата на пост директора Федерального бюро расследований (ФБР) Кэша Пателя, передает Associated Press. В поддержку его кандидатуры проголосовал 51 сенатор, против — 49.

При этом всего двое республиканцев выступили против Пателя на должности главы ФБР — сенатор от штата Мэн Сьюзан Коллинз и сенатор от штата Аляска Лиза Мурковски.

AP отмечает, что срок полномочий директора ФБР — 10 лет.

Сенатор-республиканец, председатель юридического комитета Чак Грассли счел Пателя верным выбором на должность. «Мистер Патель хочет снова сделать ФБР ответственным, вернуть репутацию, что ФБР имело исторически для правоохранительных органов», — заявил он перед утверждением кандидатуры.

Кэш Патель работал в первой администрации Трампа и занимал несколько должностей.

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