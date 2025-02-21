В Украине презентовали отечественную крылатую ракету «Трембита» 1 21.02.2025, 16:46

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Она способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км.

В Украине представили отечественную крылатую ракету «Трембита» на выставке Brave1 Defense Tech Innovations Forum 2025. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровизации Украины.

«Провели масштабную выставку оборонных технологий, где представили сотни геймченджеров войны - от БпЛА и РЭБ до ракет и тренировочных систем для военных», - говорится в сообщении.

Также 29 команд презентовали проекты перед мировыми инвесторами. Среди самых интересных - инструмент на базе ИИ для анализа фото с БпЛА и программное решение для улучшения эффективности поражения цели огневыми средствами.

Ранее журналисты The Economist сообщили, что Украина уже полтора года работает над созданием собственной ракеты «Трембита». По данным журналистов, она способна развивать скорость до 400 км/ч и лететь на расстояние до 200 км. При этом разрабатывается также большая и более мощная модель, которая «сможет долететь до Москвы».

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