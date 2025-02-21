Глава МИД Германии: Европа должна показать США, что им есть что терять 4 21.02.2025, 22:09

Анналена Бербок

Анналена Бербок заявила, что нельзя решать вопросы войны и мира за счет украинцев или европейцев.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на предвыборном мероприятии в Потсдаме, заявила, что европейские страны должны усилить давление на США с учетом недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде об Украине.

«Мы усилим давление на американцев, дав понять, что они могут много потерять, если больше не будут на стороне либеральных демократий Европы», — сказала она (цитата по Tagesspiegel).

По мнению министра, необходим новый «поворотный момент». Бербок вспомнила термин Zeitenwende, который в начале полномасштабных боев на Украине использовал канцлер Олаф Шольц, а общество немецкого языка признало его словом 2022 года. «Три года назад мы сказали: это поворотный момент. Теперь нам нужен второй поворотный момент, больше никаких колебаний и проволочек ради нашего мира», — сказала глава МИДа.

Бербок добавила, что будет поддерживать Украину сколько потребуется, и подчеркнула, что нельзя «решать вопросы войны и мира за счет украинцев или европейцев». Что касается будущего европейско-американских отношений, министр посоветовала подождать: «Ничего еще не решено».

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