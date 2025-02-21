закрыть
21 февраля 2025, пятница, 22:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Глава МИД Германии: Европа должна показать США, что им есть что терять

4
  • 21.02.2025, 22:09
Глава МИД Германии: Европа должна показать США, что им есть что терять
Анналена Бербок

Анналена Бербок заявила, что нельзя решать вопросы войны и мира за счет украинцев или европейцев.

Глава МИД Германии Анналена Бербок, выступая на предвыборном мероприятии в Потсдаме, заявила, что европейские страны должны усилить давление на США с учетом недавних российско-американских переговоров в Эр-Рияде об Украине.

«Мы усилим давление на американцев, дав понять, что они могут много потерять, если больше не будут на стороне либеральных демократий Европы», — сказала она (цитата по Tagesspiegel).

По мнению министра, необходим новый «поворотный момент». Бербок вспомнила термин Zeitenwende, который в начале полномасштабных боев на Украине использовал канцлер Олаф Шольц, а общество немецкого языка признало его словом 2022 года. «Три года назад мы сказали: это поворотный момент. Теперь нам нужен второй поворотный момент, больше никаких колебаний и проволочек ради нашего мира», — сказала глава МИДа.

Бербок добавила, что будет поддерживать Украину сколько потребуется, и подчеркнула, что нельзя «решать вопросы войны и мира за счет украинцев или европейцев». Что касается будущего европейско-американских отношений, министр посоветовала подождать: «Ничего еще не решено».

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане