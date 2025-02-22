Духовник Путина предрек падение РФ 8 22.02.2025, 8:44

6,566

И потребовал забрать у Турции Константинополь.

Митрополит Симферопольский и Крымский РПЦ Тихон Шевкунов, который считается духовником диктатора РФ Владимира Путина, неожиданно предъявил территориальные претензии стране НАТО - Турции, пишет «Диалог.UA».

Шевкунов считается самым влиятельным клириком Русской православной церкви и одним из главных кандидатов на пост нового патриарха. Он очень близок к Путину и, как оказалось, разделяет его взгляды по отношению к Западу и НАТО.

Шевкунов неожиданно раскритиковал попытку властей РФ договориться по поводу Украины с Соединенными Штатами. По мнению митрополита, это приведет страну к повторению 1917 года, когда распалась Российская империя.

Он резко высказался в адрес украинского лидера Владимира Зеленского, а также выступил за аннексию турецкого Константинополя.

«Многие наши власть имущие воспряли духом после встречи с американцами. Но все великие православные империи - Византия и царская Россия - пали из-за происков латинян, Запада. Бог сохранил нам Россию, поднял ее с колен не для того, чтобы мы снова преклонились перед Западом. А я вижу, что многие уже хотят быть обманутыми, и нам грозит раскол элит, как в 1917 году… Пока нас искушает Америка, сын Сатаны Зеленский плетет свои интриги в Турции, там, где священный Константинополь. Не это ли насмешка Сатаны? Но мы не дадим ему праздновать победу. И верю, что и Константинополь вернется в родную гавань, как и Крым», - заявил Шевкунов.

Считается, что Шевкунов не только близок к Путину, но и воздействует на взгляды и некоторые решения диктатора. Их знакомство началось в конце 1990-х годов, и с тех пор они поддерживают тесные отношения. Некоторые источники утверждают, что познакомил их бизнесмен Сергей Пугачев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com