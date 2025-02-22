Дроны СБУ обесточили и остановили нефтеперекачивающую станцию на Кубани 2 22.02.2025, 12:55

Она является одной из ключевых для транспортировки нефти в регионе.

Дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию «Нововеличковская» в Краснодарском крае. Работа НПС была остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как отмечают источники РБК-Украина, атака дронов СБУ произошла 20 февраля.

Нефтеперекачивающая станция «Нововеличковская» является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани. Через нее идет поставка на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы.

Удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает НПС. Подстанция загорелась, произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти. В настоящее время россияне устанавливают сумму ущерба.

«Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ. Каждая такая «бавовна» приносит многомиллионные убытки РФ и затрудняет обеспечение российской армии топливом», - сообщил информированный источник в СБУ.

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