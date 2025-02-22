закрыть
22 февраля 2025, суббота, 13:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны СБУ обесточили и остановили нефтеперекачивающую станцию на Кубани

2
  • 22.02.2025, 12:55
Дроны СБУ обесточили и остановили нефтеперекачивающую станцию на Кубани

Она является одной из ключевых для транспортировки нефти в регионе.

Дроны Службы безопасности Украины атаковали нефтеперекачивающую станцию «Нововеличковская» в Краснодарском крае. Работа НПС была остановлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Как отмечают источники РБК-Украина, атака дронов СБУ произошла 20 февраля.

Нефтеперекачивающая станция «Нововеличковская» является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани. Через нее идет поставка на Афипский и Ильский нефтеперерабатывающие заводы.

Удар дронов пришелся на электроподстанцию 110/35/10 кВ, которая питает НПС. Подстанция загорелась, произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти. В настоящее время россияне устанавливают сумму ущерба.

«Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей РФ. Каждая такая «бавовна» приносит многомиллионные убытки РФ и затрудняет обеспечение российской армии топливом», - сообщил информированный источник в СБУ.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

«Тунеядец» – это звучит гордо
«Тунеядец» – это звучит гордо Ирина Халип
Вызов для России
Вызов для России Петр Олещук
На переговорах США и РФ есть ключевая тема
На переговорах США и РФ есть ключевая тема Леонид Невзлин
На самом деле Россией управляет не Путин
На самом деле Россией управляет не Путин Рауль Ребане