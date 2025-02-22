Что сейчас происходит в белорусских обменниках? 22.02.2025, 17:09

Доллар и евро штормит.

Доллар и евро на этой неделе преимущественно дешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. «Зеркало» посмотрело, в обменниках каких банков сейчас выгоднее покупать эти валюты.

Выше всего курс продажи банками доллара — 3,235 рубля («Банк БелВЭБ», «Беларусбанк»), а ниже всего — 3,209 рубля («БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка курсы валют могут отличаться.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «БНБ-Банк», «Банк РРБ» — 3,196 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 3,42 рубля («Альфа Банк», «Банк БелВЭБ», «Белагропромбанк», «Технобанк»), а ниже всего — в «Банк ВТБ Беларусь», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» (3,399 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк» — 3,39 рубля.

Курс покупки банками российского рубля выше всего в «Банке Решение», «Статусбанке» — 3,545 рубля за 100 российских рублей.

Самый высокий курс продажи банками российского рубля — 3,6 рубля за 100 российских рублей («Альфа Банк», «Банк БелВЭБ»), а самый низкий — 3,559 рубля («Банк ВТБ», «БНБ-Банк», «БСБ Банк», «Статусбанк»).

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